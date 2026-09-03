Психолог оценила опасность зависимости от ИИ

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с RT оценила опасность зависимости от искусственного интеллекта.

Она объяснила, что при частом использовании виртуального ассистента возникают состояния, схожие с другими зависимостями, поскольку нейросети адаптируются под пользователя и дают ответы, которые тот хочет услышать.

Психолог отметила, что для людей, испытывающих одиночество или неуверенность, ИИ становится ловушкой. При зависимости человек не может контролировать время, проведенное с нейросетью, предпочитает делиться с ней темами, которые раньше обсуждал с близкими, сокращает живое общение, ощущает тревогу, если не может к ней обратиться.

Шпагина отметила, что такая зависимость приводит к изоляции и искажению убеждений, поскольку виртуальный помощник никогда не спорит и лишает человека возможности найти альтернативные мнения.

«ИИ берет на себя креативные и метакогнитивные операции, что ведёт к ослаблению собственных навыков и росту ощущения "нужности" инструмента», — добавила эксперт.

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