Онколог назвал часто игнорируемый симптом рака легких

Онколог Густаво Шварцман заявил, что многие люди часто игнорируют один безобидный на первый взгляд симптом, который может быть признаком рака легких. Его врач назвал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Шварцмана, таким симптомом может быть кашель. Врач отметил, что чаще всего он связан с заболеваниями, которые имеют благоприятный прогноз. Однако именно поэтому этот симптом часто игнорируют, подчеркнул доктор.

Курильщикам он посоветовал обратиться в больницу, если кашель сохраняется более трех недель. Что касается людей без этой вредной привычки, им стоит насторожиться, если данный симптом не проходит более восьми недель. Срочное обращение к врачу требуется в том случае, если кашель со временем усиливается и сопровождается кровью в мокроте, одышкой, болью в груди, охриплостью голоса и необъяснимой потерей веса, добавил Шварцман.

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