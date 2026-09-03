Кардиолог раскрыл секрет идеального завтрака для здоровья сердца

Кардиолог Срихари Найду раскрыл секрет завтрака, который он считает идеальным для поддержания здоровья сердца. Об этом он рассказал в беседе с изданием Eating Well.Найду отметил, что каждый вечер варит себе на завтрак яйца вкрутую. «На следующее утро я разрезаю каждое яйцо пополам в маленькой миске и добавляю черный перец, тмин и немного молотого чили», — поделился рецептом врач и уточнил, что рекомендует использовать различные специи вместо соли.Одним из плюсов такого завтрака кардиолог назвал то, что яйца благодаря высокому содержанию белка хорошо насыщают и не провоцируют резкого повышения уровня инсулина. По словам Найду, исследования показали, что хронически повышенный уровень инсулина является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.Врач добавил, что яйца повышают уровень «хорошего» холестерина и не влияют существенно на содержание в крови «плохого». Кроме того, этот продукт не провоцирует лишнего веса: в одном крупном яйце содержится всего около 72 калорий. Как объяснил Найду, поддержание нормального веса тоже важно для здоровья сердца, поскольку ожирение увеличивает риск заболеваний этого органа.

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