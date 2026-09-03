Дело не только в калориях: как фруктоза может способствовать увеличению веса

В условиях тревожного роста уровня ожирения исследователи собирают как можно больше данных о многочисленных факторах риска и причинах этого заболевания. Зная первопричины этого кризиса в области здравоохранения, мы сможем эффективнее бороться с ним.Сложность понимания проблемы ожирения заключается в множестве факторов, от индивидуальной генетики до химических медиаторов в организме – это не просто переедание.Однако то, что попадает в наш организм через кишечник, может иметь множество негативных последствий, как показывает новое исследование распространенного сахара фруктозы.Исследование, проведенное группой ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне и опубликованное в журнале Science Advances, выявляет удивительную связь между усвоением фруктозы и жиров, что углубляет наше понимание ожирения как метаболического каскада.Фруктоза естественным образом присутствует в организме и содержится в столовом сахаре, фруктах и некоторых овощах.Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (ВФКС), являющийся предметом данного нового исследования и основным источником добавленного сахара в современном рационе питания, – это подсластитель, содержащийся в большинстве переработанных продуктов питания.Ранее связь фруктозы с ожирением уже была установлена: в исследовании 2023 года предполагалось, что этот простой сахар является объединяющим фактором, связывающим воедино предложенные гипотезы об ожирении.Но до сих пор мы толком не знали, как фруктоза влияет на организм, приводя к увеличению веса и, в конечном итоге, к ожирению.Новое исследование предполагает, что дело не только в содержащихся в нем калориях – происходит еще кое-что, связанное с тонкой кишкой и ее ворсинчатой поверхностью, которая способствует всасыванию.«Потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы является фактором риска ожирения и диабета, однако лежащие в основе механизмы, особенно на уровне отдельных органов, изучены не полностью», — пишут исследователи в своей опубликованной статье. «Мы обнаружили неожиданную роль катаболизма фруктозы в тонком кишечнике в модулировании микробиома кишечника, специфического для подвздошной кишки роста лимфатических сосудов, усвоения жиров из пищи и, в конечном итоге, общей метаболической активности организма после употребления высоких доз высокофруктозного кукурузного сиропа».Исследователи вывели мышей с дефицитом KHK-C, основного фермента, участвующего в метаболизме фруктозы, в тонком кишечнике. Затем они кормили мышей высокой дозой высокофруктозного кукурузного сиропа в течение 12 недель.То, что произошло дальше, стало неожиданностью. По сравнению с контрольной группой мышей, у тех, у кого отсутствовал KHK-C (и способность к биологической переработке фруктозы), наблюдалось меньшее увеличение веса и меньшая жировая масса, а также значительные изменения в микробиоме кишечника.«Мы сообщаем, что ингибирование катаболизма фруктозы именно в тонком кишечнике мышей неожиданно смягчает ожирение и резистентность к инсулину, вызванные фруктозой», — пишут исследователи.Дальнейший анализ выявил специфическую цепную химическую реакцию. Без обработки фруктозой в кишечнике в подвздошной кишке, концевом отделе тонкой кишки, было меньше иммунных клеток, называемых макрофагами.Это, в свою очередь, привело к укорочению лимфатических сосудов — специальных переносчиков пищевых жиров, что снизило всасывание жиров в организм.Процесс был подтвержден изучением кала генетически модифицированных мышей: в нем содержалось больше жира, потому что меньше его усвоилось.Более того, когда образцы кала этих мышей с измененным микробиомом были пересажены другим мышам, наблюдались аналогичные эффекты на усвоение жиров.«Эксперименты по трансплантации фекальной микробиоты показали, что микробиом, измененный в результате ослабления катаболизма фруктозы в кишечнике хозяина, уменьшает количество макрофагов в подвздошной кишке, необходимых для роста лимфатических сосудов», — пишут исследователи. «Таким образом, изменение архитектуры кишечных лимфатических сосудов, вероятно, способствует синергетическому воздействию высокого содержания жиров и сахара на нарушения обмена веществ».Все эти результаты, конечно, нуждаются в анализе и подтверждении на людях, но исследование указывает на ранее не обнаруженную связь между жирами и сахаром: переваривание фруктозы подготавливает тонкий кишечник к лучшему усвоению жиров.Это придает новый смысл нашему пониманию сахара как основной причины ожирения.«Хотя раньше считалось, что основной причиной проблем со здоровьем являются пищевые жиры, в последние годы исследователи обнаружили, что добавленные в рацион сахара, главным образом в виде фруктозы, в первую очередь способствуют распространенности ожирения, диабета и стеатотической болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD)», — пишут исследователи.Если ученым в конечном итоге удастся идентифицировать конкретные штаммы бактерий, вызывающие изменения в микробиоме кишечника, лежащие в основе этой взаимосвязи, то появится потенциал для разработки пробиотиков, которые будут ограничивать количество жира, усваиваемого организмом.Ранее считалось, что переработка фруктозы в тонком кишечнике помогает защитить печень от повреждений, но чрезмерное потребление перегружает эти органы.Теперь мы также знаем, что это влияет на то, как наш организм усваивает жир.«В современном обществе, где в переработанных продуктах питания широко распространены избыток фруктозы и калорий, роль тонкого кишечника в усвоении и переработке питательных веществ становится еще более важной в определении пути от здоровья к болезни», — пишут исследователи.

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