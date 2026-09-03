В России началась кампания по вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент ТАСС.О начале кампании Попова объявила на стенде ведомства, установленном на площадке ВЭФ.Роспотребнадзор рекомендует должностным лицам субъектов РФ обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% от численности населения, в том числе 75% лиц, относящихся к группам риска.Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится — поменяются все три штамма. Сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема.О форумеВосточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

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