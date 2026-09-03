В России началась кампания по вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент ТАСС.

О начале кампании Попова объявила на стенде ведомства, установленном на площадке ВЭФ.

Роспотребнадзор рекомендует должностным лицам субъектов РФ обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% от численности населения, в том числе 75% лиц, относящихся к группам риска.

Состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится — поменяются все три штамма. Сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема.
О форуме

Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь