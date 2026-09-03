Врач предупредил об опасности мягких игрушек для здоровья ребенка
По его словам, угрозы можно разделить на четыре основные группы: химические, микробиологические, аллергенные и физические.
Эксперт пояснил, что игрушки могут содержать вредные соединения, которые опасны при проглатывании, вдыхании или контакте с кожей. Речь идет в том числе о тяжелых металлах, феноле, формальдегиде, красителях, ароматизаторах.
«Мягкие игрушки являются и идеальной средой для накопления микроорганизмов из-за пористой структуры, которую сложно полностью продезинфицировать, и частого контакта с руками, полом и слюной», — добавил Болибок. Кроме того, игрушки могут накапливать аллергены, например, пыль или шерсть домашних животных.
Четвертая категория, физические угрозы, опасна тем, что ребенок может проглотить или вдохнуть плохо закрепленные детали. В кроватках младенцев педиатры категорически не рекомендуют оставлять мягкие игрушки, подушки или объемные одеяла, которые могут закрыть дыхательные пути ребенка.
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