Трихолог объяснил, дефицит каких витаминов приводит к выпадению волос

Если волосы продолжают выпадать, несмотря на качественный уход, возможно, организму не хватает всего двух витаминов. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова.По словам специалиста, чаще всего с телогеновым выпадением волос связан именно дефицит витамина D и витамина B12.Витамин D, объяснила врач, — это не просто витамин, а гормоноподобное вещество, участвующее в обновлении клеток кожи и волосяных фолликулов. Он регулирует усвоение кальция, который необходим для деления и роста клеток волосяных луковиц. При его нехватке нарушается питание фолликулов, волосы истончаются и начинают выпадать.Витамин B12 важен для кроветворения — он обеспечивает транспорт кислорода к корням волос. Его дефицит вызывает анемию, на фоне которой волосы активно выпадают. Также B12 участвует в энергетическом обмене клеток и производстве пигмента: при его недостатке волосы становятся тусклыми, ломкими и медленнее растут.Однако врач предостерегает от самостоятельного приёма витаминов. Причин выпадения волос множество, и гиповитаминоз — лишь одна из них. Гончарова рекомендует при первых признаках поредения волос обратиться к трихологу.

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