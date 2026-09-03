Россиянам назвали два основных рассадника бактерий на кухне

Два основных рассадника бактерий на кухне — губки для мытья посуды и разделочные доски, сообщили в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты объяснили, чем грозят предметы повседневного кухонного обихода при длительном использовании.Эксперты рассказали, что пористая структура губки для мытья посуды и постоянная влажность создают идеальные условия для размножения микроорганизмов, в том числе кишечной палочки.Даже если губка выглядит чистой и не имеет запаха, это не гарантирует безопасности. Исследование Роскачества показывало, что рекомендуемый срок использования кухонной губки — неделя, после чего в ней начинают размножаться различные микроорганизмыЦентр компетенций в области пищевой безопасности РоскачестваВторой по опасности предмет на кухне, по словам специалистов, — разделочные доски. Они отметили, что независимо от материала — дерево или пластик — на них со временем появляются ножевые порезы и царапины.«В эти микротрещины попадают соки сырого мяса и рыбы, вымыть их оттуда практически невозможно. Даже обработка в посудомоечной машине не дает стопроцентного результата. Как только на доске появляются заметные бороздки или темные разводы, которые не отмываются, ее пора выбрасывать», — сообщили специалисты.В среднем разделочные доски требуют замены раз в один-два года, но если вы активно готовите, делать это стоит чаще. И конечно, доска для сырого мяса и доска для хлеба или овощей должны быть разными — это база, которую нельзя игнорироватьЦентр компетенций в области пищевой безопасности РоскачестваВ Роскачестве добавили, что отдельного внимания заслуживает посуда с антипригарным покрытием.«Сковороды и сотейники с тефлоновым или керамическим слоем служат в среднем два-три года, но главный критерий — не срок, а состояние поверхности. Как только появляются царапины, потертости или тем более отслоения, использовать такую посуду дальше не стоит», — предупредили собеседники «Ленты.ру».Пластиковые контейнеры для хранения и разогрева еды — еще одна зона, которую часто упускают из виду, сообщили специалисты.«Со временем пластик мутнеет, на стенках появляются царапины, в которых задерживаются остатки пищи и жира. Кроме того, при многократном нагревании в микроволновой печи старый пластик может терять стабильность. Если контейнер изменил цвет, имеет стойкий запах, который не выветривается, или внутри появились видимые повреждения, его лучше заменить. Для разогрева стоит использовать только те контейнеры, которые имеют соответствующую маркировку и не старше двух-трех лет», — рекомендовали эксперты.В Роскачестве рассказали, что еще одним рассадником бактерий являются кухонные полотенца.«Влажная ткань быстро становится средой для размножения бактерий, особенно если полотенце висит на крючке и используется несколько дней подряд. Менять их следует как минимум раз в два-три дня, а в идеале — ежедневно, особенно если на кухне есть маленькие дети или пожилые люди. Альтернатива — использовать бумажные полотенца для рук и поверхностей, которые после использования сразу отправляются в мусор», — заключили эксперты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки