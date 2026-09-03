Врач Андреева назвала симптомы ключевые норовируса

Говорят, что случаи норовируса резко возросли впервые за более чем десятилетие.

"Симптомы могут начаться внезапно в течение одного-двух дней после заражения. Вирус наиболее заразен с момента появления симптомов до 48 часов после исчезновения всех симптомов. Человек также может быть заразным в течение короткого времени до и после этого", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .

Основные симптомы норовируса как:

Чувствуете себя больным
Диарея
Слабость.

Человек с норовирусом также может испытывать:

Высокая температура
Головная боль
Боль в руках и ногах


Вы можете заразиться норовирусом при тесном контакте с носителем вируса, при прикосновении к поверхностям или предметам, на которых есть вирус, а затем при прикосновении ко рту, а также при употреблении пищи, приготовленной или обработанной носителем норовируса.

"Норовирус обычно можно лечить дома, самое главное — отдыхать и пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания".

Человек с вирусом обычно начинает чувствовать себя лучше через два-три дня. Частое мытье рук с мылом и водой — лучший способ остановить его распространение.

"Спиртовые гели для рук не убивают норовирус".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь