Врач Андреева назвала симптомы ключевые норовируса

Говорят, что случаи норовируса резко возросли впервые за более чем десятилетие."Симптомы могут начаться внезапно в течение одного-двух дней после заражения. Вирус наиболее заразен с момента появления симптомов до 48 часов после исчезновения всех симптомов. Человек также может быть заразным в течение короткого времени до и после этого", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Основные симптомы норовируса как:Чувствуете себя больнымДиареяСлабость.Человек с норовирусом также может испытывать:Высокая температураГоловная больБоль в руках и ногахВы можете заразиться норовирусом при тесном контакте с носителем вируса, при прикосновении к поверхностям или предметам, на которых есть вирус, а затем при прикосновении ко рту, а также при употреблении пищи, приготовленной или обработанной носителем норовируса."Норовирус обычно можно лечить дома, самое главное — отдыхать и пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания".Человек с вирусом обычно начинает чувствовать себя лучше через два-три дня. Частое мытье рук с мылом и водой — лучший способ остановить его распространение."Спиртовые гели для рук не убивают норовирус".

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