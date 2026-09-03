Диетолог рассказала о неожиданной пользе кофе

Кофе обладает множеством неожиданных полезных свойств, рассказала нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова. О них специалистка поговорила с UfaTime.ru.«Природная горечь и кофеин стимулируют сокращение желчного пузыря, улучшая текучесть желчи и предотвращая ее застой. Это напрямую улучшает пищеварение, усвоение жирорастворимых витаминов и санацию кишечника», — отметила Кострова.Она добавила, что кофе также содержит полифенолы и хлорогеновую кислоту, которые помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом. Кроме того, этот напиток снижает риск неалкогольной жировой болезни и метаболического синдрома.При этом диетолог уточнила: чтобы получить от кофе пользу, нужно пить его без сахара, молока и сиропов. Важно также употреблять этот напиток в умеренном количестве. По словам Костровой, в день рекомендуется выпивать не более трех чашек эспрессо или фильтр-кофе.

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