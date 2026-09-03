Врач Кривошеева: опасный висцеральный жир делает живот похожим на арбуз

Врач Анна Кривошеева: откладываемый глубоко в животе висцеральный жир провоцирует хроническое воспаление.Врач-эндокринолог Анна Кривошеева предупредила в интервью об опасных последствиях накопления в области в живота висцерального жира. Данный тип жира отличается очень глубоким расположением – рядом с внутренними органами.«Висцеральный или внутрибрюшной жир лежит не под кожей, а под твердой брюшной стенкой», - поделилась медик с «Лайфом».Кривошеева подчеркнула, что висцеральный жир опаснее подкожного из-за своего значительного негативного влияния на организм и здоровье. В частности, из-за его присутствия в теле повышается уровень цитокинов, вызывающих «вялотекущее воспаление». На фоне такого воспаления увеличивается склонность к сердечно-сосудистым и другим хронически патологиям.Кроме того висцеральным жиром вырабатывается вещество, являющееся предшественником белка ангиотензина, активация которого ведет к сужению сосудов и повышению кровяного давления.Врач Кривошеева обратила внимание на то, что опасный висцеральный жир делает живот похожим на арбуз (при накоплении подкожного жира живот начинает отвисать подобно фартуку).«Из-за висцерального жира живот и становится похож на арбуз, при этом чаще всего такое происходит с мужчинами, они имеют большую склонность к накоплению «плохого» жира», - резюмировала эксперт.

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