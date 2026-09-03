Назван лучший способ профилактики гриппа

Лучшим способом профилактики гриппа является вакцинация. Об этом в разговоре с НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России могут распространиться гонконгский и свиной грипп. Викулов подчеркнул, что в этих вирусах нет «ничего сверхъественного».

«Пока прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Скорее всего подъем придется на ноябрь–январь. Данных о сверхустойчивости вирусов к препаратам пока нет», — сказал иммунолог.

По его словам, сейчас в России есть 13 видов вакцин для иммунопрофилактики гриппа. Кроме того, существуют медикаментозные и немедикаментозные способы профилактики респираторных инфекций, указал Викулов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь