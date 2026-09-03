Назван лучший способ профилактики гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России могут распространиться гонконгский и свиной грипп. Викулов подчеркнул, что в этих вирусах нет «ничего сверхъественного».
«Пока прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Скорее всего подъем придется на ноябрь–январь. Данных о сверхустойчивости вирусов к препаратам пока нет», — сказал иммунолог.
По его словам, сейчас в России есть 13 видов вакцин для иммунопрофилактики гриппа. Кроме того, существуют медикаментозные и немедикаментозные способы профилактики респираторных инфекций, указал Викулов.
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Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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