Назван лучший способ профилактики гриппа

Лучшим способом профилактики гриппа является вакцинация. Об этом в разговоре с НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России могут распространиться гонконгский и свиной грипп. Викулов подчеркнул, что в этих вирусах нет «ничего сверхъественного».«Пока прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Скорее всего подъем придется на ноябрь–январь. Данных о сверхустойчивости вирусов к препаратам пока нет», — сказал иммунолог.По его словам, сейчас в России есть 13 видов вакцин для иммунопрофилактики гриппа. Кроме того, существуют медикаментозные и немедикаментозные способы профилактики респираторных инфекций, указал Викулов.

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