Россиян предупредили об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что сочетание яиц с некоторыми продуктами может представлять опасность для здоровья. Об этом он рассказал россиянам в своем Telegram-канале.По словам Приказчикова, некоторые люди отказываются от яиц ради здоровья. Однако проблема заключается не в этом продукте. Дело в том, что яйца зачастую сочетают с насыщенными жирами, которые содержатся, к примеру, в беконе, масле, колбасах, выпечке и сале, пояснил доктор.После употребления яиц с этими продуктами у человека повышается уровень так называемого «плохого» холестерина в крови, что чревато возникновением атеросклероза, подчеркнул он.«Если рацион построен на насыщенных жирах, а по утрам еще и яйца с салом, риск атеросклероза растет. А если рацион сбалансирован, есть физическая активность и ненасыщенные жиры, то и два-три яйца не повредят», — отметил специалист.Он добавил, что людям с повышенным уровнем холестерина, а также при сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях стоит ограничить желтки, но белки есть можно.

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