Педиатр оценила влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка
Она отметила, что в некоторые дни родители замечают раздражительность ребенка, фиксируют жалобы на головную боль и сложности с засыпанием. Однако по этим симптомам нельзя определить, что на здоровье отразилась именно геомагнитная активность.
Гораздо чаще причиной является недосып, высокая нагрузка в школе, стресс, длительное использование гаджетов или начинающееся заболевание. Если ребенок плохо выспался, устал или испытывает головную боль, ему действительно сложнее сконцентрироваться на учебе.
«Однако связывать снижение оценок непосредственно с солнечной активностью оснований нет. Причину головной боли у ребенка чаще стоит искать не в магнитных бурях, а в его режиме дня», — подчеркнула врач.
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Добавил belyash в категорию Разное
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