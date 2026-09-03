Врач Южнва назвала тревожные признаки заболевания печени в полости рта

Помимо плохой гигиены полости рта, состояние полости рта может помочь выявить различные состояния, включая жировую болезнь печени.Считается, что каждый четвертый взрослый страдает неалкогольной жировой болезнью печени, при этом большинство не подозревает о наличии этого состояния. К сожалению, жировая болезнь печени часто не вызывает тревогу до поздних стадий, оставляя пациентов в неведении.Есть некоторые контрольные признаки, о которых следует знать, и ваш рот может содержать подсказки .Жировая болезнь печени вызвана накоплением жира в клетках печени. Это накопление может со временем привести к воспалению и повреждению печени."Жировая болезнь печени может вызывать симптомы во рту, потому что жировые отложения в печени нарушают ее способность вырабатывать факторы свертывания крови, что приводит к опуханию и кровоточивости десен".Однако ваши десны — не единственная часть рта, которая может бить тревогу."От цвета ваших губ до запаха изо рта — вот ключевые признаки заболевания печени, которые могут появиться во рту".По словам врача, тревожными признаками являются:Обесцвеченные или бледные губы и десны — повреждение печени может привести к анемииКровоточивость, опухание десен - это может быть вызвано недостатком факторов свертывания, вырабатываемых печеньюПокрасневший язык — токсины, которые печень не может обработать, попадают в кровь и могут изменить внешний вид и влажность языкаНеприятный запах изо рта - это происходит из-за того, что печень не может должным образом обезвреживать химические вещества в организмеСухость во рту - снижение выработки слюны может произойти, когда заболевание печени ухудшает пищеварение.

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