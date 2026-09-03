Обнаружен новый способ замедлить старение организма

Воздействие на состав кишечной микрофлоры может стать новым способом замедления возрастных изменений и продления периода здоровой жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging (NA).Ученые проанализировали данные нескольких групп взрослых и обнаружили, что количество кишечной бактерии Bifidobacterium pseudocatenulatum заметно уменьшается с возрастом как у мужчин, так и у женщин. При этом у людей с более высоким содержанием этой бактерии микробиом соответствовал более молодому биологическому возрасту, а некоторые показатели здоровья были лучше.Исследователи выяснили, что эффект может быть связан с веществом 5-AVAB, его вырабатывает эта бактерия. Уровень 5-AVAB также снижается с возрастом. В экспериментах на пожилых мышах введение 5-AVAB улучшало память, координацию движений и некоторые поведенческие показатели, а также уменьшало хроническое воспаление в сердце, печени, легких, почках, мышцах и других органах. Похожие эффекты наблюдались и при введении самой бактерии.Авторы считают, что восстановление количества полезной бактерии или уровня вырабатываемого ею вещества в перспективе может стать подходом к замедлению возрастных изменений. Однако основные доказательства такого эффекта пока получены только на животных.

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