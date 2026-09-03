Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые делают артерии твердыми и закупоренными

Результатом могут быть нарушения кровообращения и сердечно-сосудистые заболевания, такие как сердечные приступы.Помимо высокого кровяного давления, диабета, ожирения, слишком большого количества никотина и алкоголя, основными причинами являются нездоровое питание. Узнайте, какие продукты закупоривают сосуды и повышают риск развития атеросклероза.Что такое атеросклероз?"Прежде всего, развитию атеросклероза способствует нездоровый образ жизни с неправильным питанием. Потому что некоторые продукты закупоривают артерии и приводят к изменениям сосудов с серьезными последствиями", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Будьте осторожны с красным мясомЕжедневно по артериям и кровеносным сосудам прокачивается несколько тысяч литров крови, чтобы обеспечить органы и клетки человеческого тела достаточным количеством питательных веществ.Отложения и, как следствие, сужение или даже закупорка кровеносных сосудов затрудняют эту циркуляцию и приводят к серьезным последствиям для здоровья. Основная причина этого – неправильное питание. Обработанное мясо возглавляет список продуктов, закупоривающих кровеносные сосуды.Даже если качественное органическое мясо довольно безвредно, его следует употреблять в умеренных количествах."Лучше всего сократить потребление мяса и свести его к белому мясу птицы".В этих молочных продуктах много холестеринаМолочные продукты богаты белком и другими питательными веществами, такими как кальций, йод, фолиевая кислота и витамины A, D, E, B1, B2, B6 и B12."Поэтому молочные продукты, такие как сливочное масло, сливочный творог, двойной сливочный сыр, сгущенное молоко и сливки, следует употреблять очень редко или вообще исключить из меню".Цельное молоко и сливочный сыр следует употреблять в умеренных количествах. Потому что высокое содержание холестерина, особенно в жирном сыре, сливочном масле и молоке, увеличивает риск затвердевания артерий и, как следствие, сердечных заболеваний.

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