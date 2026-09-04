Россиянам раскрыли правду о воске на яблоках из магазина
«Производители используют пищевые глазирователи, такие как карнаубский или пчелиный воск, шеллак, которые прошли токсикологическую экспертизу и разрешены техрегламентом Таможенного союза для обработки яблок, груш, цитрусовых и других фруктов», — объяснил специалист.
По словам эксперта, автомобильной полиролью или парафином фрукты не покрывают, а используемые компоненты безопасны для человека, поскольку воск не усваивается организмом и просто проходит «транзитом».
Покрытие на фруктах замедляет испарение влаги, продлевает срок хранения плода и защищает от повреждений при перевозке. Без него яблоко после промышленной мойки, объяснил Березнюк, просто быстрее вянет и теряет товарный вид.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий