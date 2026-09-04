Россиянам раскрыли правду о воске на яблоках из магазина

Информация о том, что яблоки в магазине покрыты вредным воском, — это один из продовольственных мифов. Об этом заявил агроэксперт, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, сообщает RT.«Производители используют пищевые глазирователи, такие как карнаубский или пчелиный воск, шеллак, которые прошли токсикологическую экспертизу и разрешены техрегламентом Таможенного союза для обработки яблок, груш, цитрусовых и других фруктов», — объяснил специалист.По словам эксперта, автомобильной полиролью или парафином фрукты не покрывают, а используемые компоненты безопасны для человека, поскольку воск не усваивается организмом и просто проходит «транзитом».Покрытие на фруктах замедляет испарение влаги, продлевает срок хранения плода и защищает от повреждений при перевозке. Без него яблоко после промышленной мойки, объяснил Березнюк, просто быстрее вянет и теряет товарный вид.

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