Кардиолог назвал лучшую диету при гипертонии

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что правильное питание играет одну из ключевых ролей в лечении гипертонии. Его слова передает издание Deia.Лучшим типом питания при гипертонии Абельян назвал DASH-диету, которая была разработана специально для профилактики и лечения этого заболевания. Она предполагает снижение потребления натрия и акцентирование внимания на богатых калием продуктах, пояснил доктор.По словам специалиста, людям с высоким давлением следует минимизировать количество соли в рационе и отдавать предпочтение фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам и качественному белку. При этом потребление насыщенных жиров стоит ограничить. А еще этот тип питания можно интегрировать в средиземноморскую диету.«Так вы улучшите защиту артериального давления, не теряя при этом уже имеющихся преимуществ для сердечно-сосудистой системы», — добавил Абельян.

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