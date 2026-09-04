Психолог назвала маркер готовности к новым отношениям после расставания

Существует маркер, позволяющий понять, что человек, который недавно расстался с партнером, готов к новым отношениям, заявила психолог Сильвия Конгост.По словам Конгост, после разрыва отношений человеку необходимо пройти пять этапов. Среди них она назвала отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Только на последнем этапе появляется готовность снова искать партнера, подчеркнула она.«Вы понимаете, что готовы к новым отношениям, когда думаете о своем бывшем и абсолютно уверены, что не вернулись бы к нему, даже если бы он был последнем человеком на планете», — пояснила специалистка. Она убеждена, что после разрыва отношений каждый человек в любом случае будет испытывать эмоциональную боль. «Когда эта рана перестает болеть, когда она заживает, это означает, что вы уже прошли этот этап и можете снова наслаждаться жизнью, чувствовать радость и надежу», — добавила Конгост.

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