Врач Ткачев рассказал, когда с грыжей позвоночника можно справиться без операции

Когда человек узнает, что у него грыжа позвоночника, он часто думает, что она останется навсегда и рано или поздно потребуется операция. На самом деле это не так: во многих случаях размер грыжи можно уменьшить, не прибегая к помощи хирурга — об этом "Российской газете" рассказал врач-невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев. Что может предпринять пациент с таким диагнозом?«В некоторых случаях размер грыжи может уменьшаться без вмешательства извне. Врачи называют этот процесс резорбцией. В нем участвует иммунная система, — рассказал Ткачев. — Межпозвонковый диск почти не имеет кровеносных сосудов. Но если часть его содержимого выходит наружу, организм воспринимает этот фрагмент как ткань, которая оказалась не на своем месте. К нему начинают прорастать мелкие сосуды, приходят иммунные клетки. Они постепенно расщепляют выпавшую ткань, а сама грыжа теряет воду и становится меньше».Конечно, иммунитет при этом не "вправляет" диск обратно и не делает его моложе и здоровее. Но иммунные клетки убирают часть ткани, которая вышла за пределы диска.«Иногда грыжа исчезает почти полностью, иногда только уменьшается. Но даже небольшого уменьшения бывает достаточно, чтобы ослабло давление на нерв, ушла боль и человек вернулся к обычной жизни», — уточнил невролог.Еще в начале 2010-х годов в России о резорбции грыжи практически не говорили пациентам, информации об этом не было и в публичном медицинском поле. Человек с крупной грыжей чаще слышал о двух вариантах: терпеть боль или готовиться к операции.«В 2012 году мы с моими коллегами стали одними из первых в России, кто начал системно популяризировать этот феномен: объяснять его пациентам и врачам, показывать снимки МРТ до и после лечения, собирать клинические наблюдения. Так началась работа, на основе которой позднее сформировался метод резорбции грыж позвоночника, хотя речь идет не о новой технологии, а о естественной способности организма к восстановлению, которую долго недооценивали», — рассказал Ткачев.Сейчас все больше клиник начинают применять этот подход: не просто уменьшают боль, а наблюдают, что происходит с самой грыжей в динамике.«Это важное изменение в подходе к лечению. Раньше терапию считали успешной, если пациенту становилось легче. Но боль может пройти раньше, чем изменится грыжа. Поэтому результат нужно оценивать в двух плоскостях: по самочувствию и восстановлению функции, а также по размеру и состоянию грыжи на контрольном МРТ, — отметил невролог. — Лучше всего этому процессу поддаются экструзии и секвестрированные грыжи. При экструзии фрагмент диска вышел наружу, но еще связан с ним. При секвестрации фрагмент отделился. Для пациента слово "секвестр" звучит пугающе, однако именно такие грыжи нередко уменьшаются быстрее: они лучше доступны кровотоку и воздействию иммунных клеток».При этом заранее обещать пациенту, что конкретная грыжа обязательно исчезнет, нельзя, подчеркивает эксперт. По одному снимку невозможно точно определить ни итог, ни срок резорбции. Поэтому нужен контроль в динамике.«Не стоит принимать решение об операции только по размеру грыжи. Запись "10 миллиметров" в заключении МРТ еще не означает, что операция неизбежна. Крупный фрагмент иногда уменьшается активнее небольшого выпячивания. В то же время маленькая грыжа, расположенная в узком месте, может сильно давить на нерв. Поэтому врач смотрит не только на миллиметры, но прежде всего на состояние человека: есть ли слабость в ноге или руке, нарастает ли онемение и т. д. Лучше поддаются резорбции грыжи поясничного отдела. А в шейном и грудном отделах требуется больше осторожности, потому что рядом находится спинной мозг. Если появилась неловкость в руках, изменилась походка или нарастает слабость, откладывать консультацию нельзя», — подчеркнул невролог.Главный вопрос для пациента звучит так: можно ли безопасно дать организму время для восстановления? По словам эксперта, ответ зависит не столько от вида грыжи, сколько от состояния нервов. Есть симптомы, при которых ждать нельзя. Срочная медицинская помощь нужна, если человек не может помочиться или, наоборот, перестал удерживать мочу и стул, если появилось онемение в промежности. Нельзя откладывать обращение к врачу и при нарастающей слабости: стопа начала "шлепать", стало трудно встать на пятку или носок, подкашивается колено.«В таких случаях требуется срочная оценка нейрохирурга. Время здесь важнее ожидания возможной резорбции. Если этих признаков нет, сила в конечности сохранена, а боль постепенно уменьшается, можно начать с консервативного лечения. У многих пациентов заметное улучшение наступает в первые 6-12 недель. Это не означает, что все это время нужно просто терпеть и ждать. Наблюдение должно быть активным и проходить вместе с врачом», — рекомендовал Ткачев.На первом же приеме полезно договориться о дате повторного осмотра и о признаках, при которых нужно обратиться раньше. Это, в частности, усиление слабости, расширение зоны онемения, появление проблем с мочеиспусканием и резкое ухудшение боли.«Доктор может предложить аппаратную физиотерапию, которая может быть частью лечения. Она способна уменьшить боль, снять мышечное напряжение и помочь человеку быстрее вернуться к движению. Но у физиотерапии есть свои границы: сама по себе она не может гарантировать исчезновение грыжи. Ее задача — облегчить состояние и создать более благоприятные условия для естественного восстановления», — подчеркнул невролог.Советы пациентам: порядок действийПройдите осмотр невролога и убедитесь, что грыжа на МРТ действительно соответствует вашим жалобам.Сразу договоритесь, когда нужен повторный осмотр и при каких симптомах следует обратиться раньше.Не лежите неделями. После короткого отдыха начинайте понемногу ходить и чаще менять положение тела.Пока боль острая, не поднимайте тяжести, не делайте резких наклонов и скручиваний, не тренируйтесь через прострел.Не пытайтесь "вправить" грыжу. Резкие манипуляции и вытяжения через боль могут ухудшить состояние.Если врач назначил аппаратную физиотерапию, оценивайте результат по тому, стало ли легче ходить, спать и выполнять обычные дела.Оценивайте лечение по двум критериям: стало ли вам легче и уменьшилась ли грыжа на контрольном МРТ.Раз в неделю отмечайте, как меняются боль, онемение, сила в ноге, продолжительность ходьбы и потребность в обезболивающих.При нарастающей слабости, онемении в промежности или нарушении мочеиспускания обращайтесь за срочной помощью.Надо учесть, что восстановление редко идет ровно: один плохой день еще не означает, что лечение не помогает. Важна общая динамика за несколько недель.Повторять МРТ каждую неделю или каждый месяц нет смысла: снимок обычно меняется медленнее, чем самочувствие. При лечении, направленном на резорбцию, контрольное исследование проводят через три-шесть месяцев.«Главная задача пациента — не отказаться от лечения в надежде на иммунитет, а вместе с врачом безопасно дать организму время на восстановление. Нужно наблюдать за работой нервов, сохранять посильную активность и заранее знать тревожные признаки. Тогда возможная резорбция становится не случайным ожиданием, а частью понятного лечебного плана», — заключил Ткачев.

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