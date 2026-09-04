Врач назвал причины появления белых полос на ногтях

Терапевт Джузеппе Арагона назвал причины появления вертикальных и горизонтальных полос на ногтях. Об изменении внешнего вида ногтей он поговорил с Metro.Арагона заявил, что распространенным типом горизонтальных отметин на ногтях являются линии Бо — углубления или бороздки. Они, по словам врача, могут возникать после периода тяжелой болезни или физиологического стресса, когда рост ногтей временно замедляется или прекращается.В свою очередь, продолжил он, линии Мюрке — белые поперечные полосы без видимых выступов — могут быть связаны с низким уровнем белка в крови, часто возникающим на фоне хронических заболеваний.Арагона также успокоил людей, которых беспокоят вертикальные выступы или углубления на ногтях.«Обычно это доброкачественные признаки старения, которые, как правило, не вызывают беспокойства, если только не сопровождаются другими изменениями», — объяснил он.

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