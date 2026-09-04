STM: костный мозг черепа может быть причиной хронической боли

Долгое время ученые считали, что иммунные клетки, вырабатываемые в костном мозге, скапливаются в головном мозге, когда ему необходима защита от травмы или инфекции. Затем, в 2018 году, ученые обнаружили, что в черепе находится секретный короткий путь.Исследователи обнаружили следы крошечных, скрытых каналов, соединяющих костный мозг черепа с оболочкой головного мозга, что позволяет предположить, что череп имеет собственные механизмы экстренного реагирования иммунной системы.За прошедшие годы мы узнали больше об этих загадочных связях между костным мозгом черепа и головным мозгом, и новые данные свидетельствуют о том, что этот центр иммунной активности также может быть вовлечен в развитие заболеваний.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine и проведенному учеными из Гарвардской медицинской школы, костный мозг черепа также играет значительную роль у людей, страдающих хронической болью.В предыдущих исследованиях некоторые члены той же команды обнаружили признаки повышенного уровня белка, называемого транслокаторным белком (TSPO), вблизи костного мозга черепа у людей с мигренью и зрительной аурой.TSPO в большом количестве содержится в иммунных клетках костного мозга, и имеющиеся данные позволяют предположить, что иммунный ответ, генерируемый костным мозгом черепа, может быть каким-то образом связан с приступами мигрени.«Аналогичные результаты, полученные при нейродегенеративных и психиатрических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, инсульт, депрессия и аутизм, позволяют предположить, что активация костного мозга черепа может быть не уникальной для мигрени, а представлять собой более фундаментальный нейроиммунный ответ, общий для различных нейровоспалительных состояний», — объясняют исследователи во главе с клиническим специалистом по визуализации Мехрбодом Мохаммадианом в своей статье.Для дальнейшего исследования ученые проанализировали ПЭТ/ МРТ -снимки головного мозга 125 взрослых с хронической болью (88 человек с хронической болью в спине и 37 человек с остеоартрозом коленного сустава ) и сравнили их со снимками головного мозга 22 здоровых участников, которые служили контрольной группой.Результаты показали, что у участников с хронической болью наблюдался более высокий уровень TSPO на больших участках черепа по сравнению со здоровыми контрольными лицами, с выраженным увеличением в лобной и теменной областях черепа.Хотя у обеих групп участников с хронической болью наблюдался повышенный уровень TSPO, наиболее выраженный сигнал был отмечен у участников с болью в колене.Более высокие уровни сигнала TSPO в данных ПЭТ были связаны с большей интенсивностью боли и ее влиянием на повседневную жизнь, как сообщали участники в ответах на анкету.Используя различные виды анализа, исследователи также обнаружили различные показатели, связывающие уровни TSPO с тревожностью, депрессией и тяжестью боли.В рамках отдельного исследования, дополняющего данные сканирования мозга, исследователи также изучили образцы черепной ткани, полученные от двух умерших мужчин в возрасте 62 лет, один из которых страдал от хронических болей, а другой не сообщал о подобных проблемах.В образце костного мозга черепа мужчины с хронической болью общее количество клеток было более чем вдвое выше, чем в образце от контрольного донора (3826 клеток по сравнению с 1616 клетками), при этом доля TSPO-положительных клеток была выше (82% по сравнению с 55%).Хотя исследователи заявляют, что результаты посмертного исследования носят лишь предварительный характер, в совокупности с корреляциями, наблюдаемыми в данных о мозге, полученные результаты позволяют предположить, что активность иммунного ответа с участием костного мозга черепа связана с хронической болью.«Эти результаты убедительно обосновывают необходимость дальнейшего исследования этой ранее упущенной из виду структуры, которая остается в значительной степени недостаточно изученной в контексте боли», — пишут исследователи, предполагая, что терапия, направленная на стимуляцию костного мозга черепа, могла бы быть целесообразной для облегчения боли.Что касается клеточной активности, которая может объяснить причину боли, исследователи говорят, что мы пока ее не понимаем, но предполагают, что в этом каким-то образом задействованы «механизмы, связанные с нейроиммунным взаимодействием между черепом и мозгом».Группа исследователей предполагает, что иммунные сигналы, исходящие из головного мозга, могут распространяться в костный мозг черепа через каналы между черепом и мозговыми оболочками, активируя, в свою очередь, иммунные клетки костного мозга черепа миелоидные клетки), которые начинают мобилизоваться, потенциально приводя к нейровоспалению в дальнейшем.Поскольку исследование носило наблюдательный характер, мы не можем с уверенностью сказать, способствует ли активность костного мозга в черепе развитию хронической боли или, наоборот, оказывает какое-то влияние.Здесь что-то происходит, но дальнейшие исследования дадут более полные ответы.

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