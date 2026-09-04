Раскрыты верные признаки отступающей депрессии

Психиатр Тамир Алдад рассказал о неочевидных, но верных признаках отступающей депрессии. Симптомы улучшения ментального здоровья, включая жалобы, он раскрыл PureWow.Прежде всего, по словам Алдада, изменяется самочувствие, а не настроение: нормализуется сон, появляются силы на выполнение бытовых задач, возвращаются аппетит и способность концентрироваться, уменьшается раздражительность.Психиатр предупредил, что подобное улучшение самочувствия не всегда ощущается как прогресс. Человек может не чувствовать себя счастливым и возвращаться к тяжелым мыслям, но быстрее оправляется от плохого дня и выходит из спирали переживаний. Также он обращается за помощью к другу или терапевту, вместо того чтобы замкнуться в себе, испытывает скуку и даже может начать жаловаться. Врач указал, что это признак возвращения к жизни в достаточной степени, чтобы иметь к ней претензии.Еще один зеленый флаг — разговоры с терапевтом о конкретных проблемах и результатах, а не о том, что человек просто чувствует себя не в своей тарелке. Врач порекомендовал отслеживать и передавать специалисту данные о режиме сна, уровне энергии в течение дня, о любых моментах облегчения и вовлеченности — например, успешно пережитой семейной встрече.

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