Терапевт подсказала требующие 10 минут в день упражнения против деменции

Терапевт Мишель Сеген подсказала упражнения, требующие всего десять минут в день и потенциально защищающие от деменции. Своей рекомендацией она поделилась в беседе с Woman's World.Для профилактики снижения когнитивных способностей врач рекомендовала десять или больше минут в день уделять освоению новых навыков или занятиям, выходящим за рамки зоны комфорта, например, изучению нового языка, вязанию или игре на музыкальном инструменте.«Обучение требует внимания и активного запоминания, что дает мозгу возможность попрактиковаться в формировании и восстановлении новых воспоминаний. Обучение на протяжении всей жизни и стимуляция мышления могут помочь создать когнитивный резерв, который с возрастом способен сделать мозг более устойчивым», — объяснила Сеген.Терапевт напомнила, что одним из факторов развития деменции также является социальная изоляция. Чтобы избежать изоляции, она посоветовала 5-10 минут в день посвящать телефонному разговору или обмену текстовыми сообщениями с другом.«Это поможет улучшить память. Разговор заставляет мозг слушать, запоминать, реагировать, интерпретировать эмоции и переключаться с одной темы на другую. Это удивительно сложная когнитивная тренировка», — отметила врач.

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