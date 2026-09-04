Врач перечислил представляющие опасность после инсульта продукты
По словам врача, согласно статистике, у 67 процентов пациентов, перенесших инсульт, возникают проблемы с глотанием. Если они начнут употреблять определенные продукты, то безопасность дыхательных путей окажется под угрозой, предупредил он.
В связи с этим Эскудеро призвал отказаться от очень жидкой пищи, поскольку она является одной из главных причин аспирации
, и сухих продуктов, которые крошатся, таких как чипсы и тосты. Кроме того, не нужно одновременно есть продукты с разной текстурой (суп с лапшой или кусочками, кашу с молоком), а также орехи, семена, липкую пищу и продукты, богатые клетчаткой. «Безопасная текстура должна быть однородной, без комков и частиц, без длинных волокон, семян, костей или кожи, но с достаточной влажностью. Цель состоит в том, чтобы пищевой комок был цельным и не распадался во рту», — пояснил доктор.
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Добавил gorizont в категорию Неврология
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