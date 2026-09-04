Гастроэнтеролог Садыков: температура алкоголя влияет на его усвоение

Гастроэнтеролог Рустем Садыков: охлажденный алкоголь медленнее всасывается в кровь.Гастроэнтеролог Садыков рассказал в интервью, что на усвоение алкоголя организмом может влиять его температура.«Температура алкогольного напитка может влиять на скорость его всасывания в кровь», - сообщил врач aif.ru.Садыков объяснил, что скорость поглощения алкоголя зависит от площади поверхности напитка, которая контактирует с пищеварительным органом. Холодный спиртной напиток обладает меньшей площадью поверхности и всасывается гораздо медленнее теплого.Таким образом, отмети Садыков, охлаждение алкоголя помогает уменьшить опьянение, снизить скорость его развития.«Если вы опасаетесь опьянеть слишком быстро, то употребление охлажденных алкогольных напитков является хорошим способом замедлить их всасывание».В то же время медик подчеркнул, что токсичным эффектом в отношении органом и тканей тела обладает любой алкоголь независимо от температуры. Также степень нагрева спиртного напитка не влияет на возникновение похмельного синдрома. Жестоким похмельем можно мучиться и после охлажденной выпивки.

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