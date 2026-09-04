Биолог объяснил, действительно ли бананы содержат опасную долю радиации

Бананы содержат радиоактивный изотоп калий-40, но опасную дозу радиации получить при их употреблении невозможно. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.Специалист пояснил, что термин «банановый эквивалент» — это научная метафора, которую физики ввели для наглядного объяснения ничтожных доз облучения в быту. Калий-40 естественным образом присутствует в почве, воде и растениях и жизненно необходим всем живым организмам.Чтобы получить опасную дозу радиации, пришлось бы съедать около 27 бананов ежедневно на протяжении целого года. Однако в реальности организм жёстко регулирует уровень калия, поэтому на практике это невозможно, подчеркнул Опарин.Более того, бананы далеко не рекордсмены по содержанию природных радионуклидов. Например, бразильские орехи содержат их значительно больше, а в морепродуктах присутствует полоний-210. Отдельное внимание эксперт уделил грибам: они способны накапливать радиоактивные вещества из почвы, поэтому ключевое значение имеет место их сбора, а не способ обработки, заключил биолог.

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