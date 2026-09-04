Врач Королева: добавки в обезжиренных продуктах вызывают инсулинорезистентность

Врач Маргарита Королева рассказала о вреде для организма обезжиренных продуктов.Доктор Королева предупредила, что увлеченность обезжиренными продуктами может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Медик отметила, что в таких продуктах практически полностью отсутствуют животные жиры, необходимые для нормального функционирования организма. Если на постоянной основе не получать нужные жиры, это негативно сказывается на его состоянии. В частности, это портит кожу и волосы, нарушает выработку гормонов и желчных кислот, препятствует синтезу витамина D, вредит работе мозга, во многом состоящего из жира.Маргарита Королева добавила, что добавки, присутствующие в обезжиренных продуктах, вызывают инсулинорезистентность.«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности», - поделилась врач с «Москвой 24».Медик добавила, что предпочтение обезжиренных продуктов может привести к тому, что у человека начнет расти вес или появятся серьезные метаболические проблемы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки