Диетолог назвал главную пользу кабачков для организма

Кабачки — один из самых полезных и при этом хорошо переносимых большинством людей овощей. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков. По словам эксперта, их можно есть в больших количествах без опасений за фигуру.Специалист пояснил, что кабачки благоприятно влияют на пищеварительную систему благодаря высокому содержанию клетчатки — как растворимой, так и нерастворимой. Это улучшает моторику кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры. Кроме того, овощ богат пектинами, которые связывают часть холестерина и выводят его из организма.Поляков добавил, что кабачки — низкокалорийный продукт. В них содержится калий, полезный для сердечно-сосудистой системы, а также витамин С.

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