Диетолог назвал главную пользу кабачков для организма
Специалист пояснил, что кабачки благоприятно влияют на пищеварительную систему благодаря высокому содержанию клетчатки — как растворимой, так и нерастворимой. Это улучшает моторику кишечника и служит питательной средой для полезной микрофлоры. Кроме того, овощ богат пектинами, которые связывают часть холестерина и выводят его из организма.
Поляков добавил, что кабачки — низкокалорийный продукт. В них содержится калий, полезный для сердечно-сосудистой системы, а также витамин С.
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