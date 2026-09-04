Считающим себя фригидными женщинам дали совет

Сексолог Олеся Мелехина дала совет женщинам, которые считают себя фригидными. К ним она обратилась в своем Telegram-канале.По словам Мелехиной, то, что женщины принимают за фригидность, часто является лишь следствием чрезмерного контроля. Сексолог объяснила, что в этом случае они во время интимной близости не могут полностью погрузиться в процесс, поскольку постоянно думают о том, как они выглядят, правильно ли двигаются и все ли нравится мужчине.Специалистка призвала женщин не думать о том, как стать идеальной любовницей. «Начни с простого: в следующий раз во время близости попробуй хотя бы несколько минут не оценивать себя, а задавать себе следующий вопрос: что я сейчас чувствую? […] Это маленькое изменение внимания может стать первым шагом к гораздо более свободной сексуальности», — посоветовала Мелехина.

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