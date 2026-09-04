Детокс за копейки: биолог раскрыла секрет мощной генуборки организма с помощью свеклы

Биолог Лялина рассказала россиянам, как разбавленный водой сок свеклы дает хороший детокс-эффект для организма.Свекла обеспечивает мощный детокс-эффект, но требует правильного употребления. Биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru назвала главные свойства и правила приема этого недорогого корнеплода:Свекольный сок. Дает сильный очищающий эффект. Сок необходимо разбавлять водой. Запрещено пить натощак из-за агрессивного воздействия на слизистую желудка.Сахарная свекла. Содержит железо, магний, витамины B и C, а также бетаин для защиты печени и сосудов. Минус – высокий гликемический индекс. Овощ может вызвать вздутие и скачок сахара в крови. Для сохранения пользы свеклу лучше запекать или есть сырой в салатах.Кормовая свекла. Отличный источник грубой клетчатки для пищеварения. Из-за жесткости волокон ее тяжело есть в чистом виде. Этот вид свеклы лучше добавлять в супы, рагу и овощные смеси.Пользу свеклы оценил и зарубежный кардиолог Франческо Ло Монако. По его словам, этот суперфуд помогает сосудам расслабляться, снижать давление и поддерживать эластичность артерий, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на HuffPost.

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