Врач рассказал о продлевающей жизнь еде

Есть определенный набор привычек и групп продуктов, которые в комплексе снижают риски хронических болезней и поддерживают организм, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Врач рассказал, что овощи, фрукты, листовая зелень дают клетчатку для пищеварения и чувство сытости, витамины С, А, B, минералы и антиоксиданты, которые замедляют старение. Бобовые — источник растительного белка, клетчатки, сложных углеводов, фолиевой кислоты и других фитоактивных веществ. Эксперт подчеркнул, что регулярное употребление этих продуктов связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и проблем с контролем глюкозы.«Цельнозерновые продукты, например, овсянка, гречка, бурый рис, киноа, цельнозерновой хлеб сохраняют оболочку зерна — а значит, и максимум клетчатки, витаминов группы B, минералов. Помогают контролировать вес и уровень сахара в крови. Жирная рыба, такая как лосось, сардины, скумбрия, сельдь - ключевой источник омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, поддерживают здоровье сосудов, улучшают работу мозга. Орехи и семена содержат полезные жиры, клетчатку, белок, витамин E, магний, калий», — посоветовал Умнов.Хирург подчеркнул, что разнообразие в питании очень важно, потому что чем шире набор продуктов, тем полнее покрытие потребностей организма в разных нутриентах. Важна умеренность и контроль калорийности, так как даже полезная еда в избытке ведет к набору веса, а лишний вес — фактор риска многих заболеваний, добавил Умнов. Он также отметил, что способ приготовления тоже важен: лучше всего тушение, запекание, приготовление на пару вместо жарки во фритюре.

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