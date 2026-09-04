Прыщи и обвисший овал: чем опасен домашний самомассаж лица – отвечает врач
Врач-косметолог Василина Миронова в беседе с изданием "Абзац" назвала строгие противопоказания и главные ошибки при выполнении популярной у россиянок процедуры.
Когда самомассаж строго запрещен:
Активные воспаления (акне, герпес, гнойнички). Массаж разнесет инфекцию по всему лицу.
Купероз и розацеа. Агрессивное воздействие разрывает капилляры и усугубляет болезнь.
Онкология и новообразования. Ускорять кровоток и лимфоток категорически нельзя.
ОРВИ и повышенная температура. Разгон метаболизма мешает организму бороться с инфекцией и вызывает осложнения.
Недавние инъекции. После введения ботокса или филлеров должно пройти минимум две недели.
Риски неправильной техники: Неумелое воздействие дает обратный эффект: овал лица обвисает быстрее, кожа теряет тонус, а из-за трения появляется сосудистая сетка, передает телеканал "Саратов 24".
Опасные зоны (трогать запрещено):
Щитовидная железа. Грубое воздействие провоцирует эндокринные сбои.
Зона под нижней челюстью. Интенсивное давление на крупные лимфоузлы вызывает их воспаление.
Область вокруг глаз. Растяжение тонкой кожи ведет к ранним морщинам ("гусиным лапкам") и грыжам век.
Массаж – это медицинская процедура, требующая точного знания анатомии и направления мышечных волокон. При наличии сомнений или проблем с кожей лучше доверить лицо профессионалу, подчеркнула медик.
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