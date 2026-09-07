Названы признаки опасного сердцебиения

В большинстве случаев учащенное сердцебиение неопасно, но иногда действительно требует медицинской помощи. Какие признаки можно считать опасными для здоровья, рассказал врач-терапевт Александр ван Туллекен изданию Daily Mirror.По словам специалиста, насторожиться стоит, если сердце внезапно начинает биться очень быстро или нерегулярно, а перебои повторяются. Особенно тревожным он назвал появление на фоне учащенного сердцебиения боли или давления в груди, одышки, головокружения или ощущения скорого обморока. «Если сердце внезапно бьется чрезвычайно быстро или нерегулярно — так, что вы не можете отбивать ногой ритм, или регулярно пропускает удары, вам действительно надо обратиться к врачу», — подчеркнул ван Туллекен.Врач объяснил, что подобные симптомы могут быть связаны с фибрилляцией предсердий — эта патология значительно повышает риск образования тромбов, инсульта и сердечной недостаточности. При сильной боли в груди, выраженной одышке или потере сознания врач рекомендовал срочно обращаться за медицинской помощью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки