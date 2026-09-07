Медбрат предупредил о последствиях смешивания алкоголя с одним популярным напитком

Медбрат Хорхе Анхель предупредил, что алкоголь нельзя смешивать с энергетиками. О последствиях сочетания этого популярного напитка со спиртным он предупредил в разговоре с изданием Deia.Анхель призвал не употреблять алкоголь вместе с энергетиками, потому что в последних содержится кофеин и другие стимуляторы, маскирующие действие спирта. В результате человек продолжает употребляет больше своей нормы и при этом чувствует себя трезвым (так называемое «бодрствующее опьянение»). Однако в какой-то момент он резко пьянеет, подчеркнул специалист.Последствия смешивания алкоголя и энергетических напитков могут быть очень опасными. К наиболее тяжелым доктор отнес аритмию и инфаркт. Кроме того, такое сочетание чревато сильным обезвоживанием организма и усугублением похмелья. В долгосрочной перспективе подобный коктейль изменяет систему вознаграждения в головном мозге, вызывая привыкание, что грозит возникновением зависимости, заключил Анхель.

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