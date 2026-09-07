Названа требующая обращения к врачу длительность диареи

Врачи из Национальной службы здравоохранения Португалии предупредили, что если диарея длится слишком долго, то она требует обращения к врачу.По словам специалистов, больницу стоит посетить в том случае, если диарея продолжается более двух недель. Однако если дополнительно наблюдаются другие симптомы, то нужно это сделать еще раньше, подчеркнули они.Среди тревожных сигналов врачи назвали сильную боль в животе, температуру выше 39 градусов, кровь в стуле и потерю веса. Кроме того, необходимо обратиться за медицинской помощью, если наблюдаются признаки обезвоживания организма, такие как жажда, сухость во рту, выделение малого количества мочи, слабость и головная боль, добавили в ведомстве.

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