Diabetologia: диабет 1 типа на самом деле может быть двумя разными заболеваниями

Выявление различных типов заболеваний, таких как диабет, полезно в двух отношениях. Это означает, что лечение можно более точно персонализировать под каждого пациента, и дает исследователям лучшее представление о том, как сделать это лечение более эффективным в будущем.Что касается диабета 1 типа, существуют два генетических варианта, называемые HLA-DR3 и HLA-DR4, которые связаны с более высоким риском развития заболевания. Однако, хотя конечный результат один и тот же (диабет 1 типа), ранние признаки различаются в зависимости от варианта.Для дальнейшего исследования ученые из США и Великобритании провели первое в истории полногеномное ассоциативное исследование (GWAS), разделив пациентов с диабетом 1 типа по этим двум генетическим признакам (технически известным как гаплотипы). Результаты были опубликованы в журнале Diabetologia.Цель полногеномного ассоциативного исследования (GWAS) — выявить участки ДНК, потенциально связанные с заболеванием. В выборке из 9091 человека с диабетом 1 типа и 14157 контрольных лиц было обнаружено достаточно генетических различий между участниками с HLA-DR3 и HLA-DR4, чтобы предположить, что мы, возможно, имеем дело с двумя различными подтипами.«Сахарный диабет 1 типа — это сложное заболевание, характеризующееся аутоиммунным разрушением бета-клеток, но его основная этиология до конца не изучена», — пишут исследователи. «Время развития клинического диабета значительно варьируется у разных людей, от раннего детства до начала заболевания во взрослом возрасте».Хотя генетические профили HLA-DR3 и HLA-DR4, а также ранние признаки указывали на два типа диабета 1 типа, новые данные свидетельствуют о том, что в этом процессе задействованы и различные биологические механизмы.Результаты анализа HLA-DR3 указали на иммунные клетки, называемые тучными клетками, которые связаны с аллергией и воспалением и следят за потенциальной инфекцией и проникновением чужеродных веществ.При генетическом варианте HLA-DR4 Т-клетки организма играют более важную роль. Эти иммунные клетки напрямую атакуют другие клетки по команде, и в случае диабета 1 типа, как известно, разрушают бета-клетки поджелудочной железы.«Это свидетельствует о том, что диабет 1 типа на фоне генотипов DR3 и DR4 может представлять собой гетерогенные подформы диабета 1 типа на генетическом уровне», — пишут исследователи.Для сравнения, исследователи отмечают, что гены, вызывающие диабет 1 типа в случаях с HLA-DR3 по сравнению с случаями с HLA-DR4, настолько же различны и обособлены, как и при сравнении шизофрении и биполярного расстройства.И это возвращает нас к тому, о чем мы говорили в начале: если диабет 1 типа может развиваться по разным биологическим механизмам, то разделение методов лечения и целевых показателей может быть более эффективным подходом.«Учитывая гетерогенность генетического риска и механизмов развития заболевания при диабете 1 типа, не связанном с генами DR3/DR4, эффективная профилактика диабета 1 типа может потребовать применения различных методов лечения и в этой группе пациентов», — пишут исследователи.Полученные результаты теперь необходимо дополнительно проверить, чтобы определить, нужно ли более детально классифицировать диабет 1 типа как заболевание, которое может быть вызвано несколькими перекрывающимися группами факторов, а не одним единственным путем.Знание генетической предрасположенности человека может помочь в определении оптимального лечения.Теперь, когда исследователям известно о возможном различии в развитии диабета 1 типа, это можно учесть в будущих исследованиях. Например, результаты клинических испытаний препаратов от диабета можно было бы разделить по группам пациентов с HLA-DR3 и HLA-DR4.Еще одна возможность для будущих исследований — более тщательное наблюдение за пациентами с диабетом 1 типа в течение длительного времени, чтобы увидеть, как развивается заболевание в зависимости от генетического профиля и других факторов, таких как образование аутоантител и воздействие окружающей среды.«Результаты нашего исследования должны найти широкое применение при разработке будущих исследований», — пишут исследователи. «Статус DR3 и DR4 можно учитывать в дальнейших исследованиях генетической ассоциации и моделях прогнозирования риска развития диабета 1 типа, например, для понимания взаимодействия вариантов риска с фоном HLA».

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