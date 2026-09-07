Диетолог назвал самую полезную часть курицы и индейки

Самая полезная часть курицы и индейки — грудка. Об этом в беседе с aif.ru заявил диетолог Антон Поляков.По его словам, именно грудка является наиболее низкокалорийной частью птицы, а также содержит небольшое количество насыщенных жиров. Кроме того, этот продукт очень питательный, обладает высоким коэффициентом полноценного животного белка.«Соответственно, если рассматривать именно птицу, то грудка предпочтительнее всего», — сказал Поляков.Диетолог добавил, что в курице есть вещества, которые выполняют ключевую роль в работе нервной системы, а также помогают улучшить когнитивные функции — это витамины группы B, включая B12, B6 и ниацин. Регулярное потребление курицы обеспечивает организм необходимыми нутриентами для поддержания нервной системы.Поляков отметил, что в индейке содержится намного больше железа и цинка, чем в курице. Регулярное потребление индейки является эффективным способом поддержания иммунитета и профилактики нехватки жизненно важных микроэлементов.

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