Диетолог назвал самую полезную часть курицы и индейки
По его словам, именно грудка является наиболее низкокалорийной частью птицы, а также содержит небольшое количество насыщенных жиров. Кроме того, этот продукт очень питательный, обладает высоким коэффициентом полноценного животного белка.
«Соответственно, если рассматривать именно птицу, то грудка предпочтительнее всего», — сказал Поляков.
Диетолог добавил, что в курице есть вещества, которые выполняют ключевую роль в работе нервной системы, а также помогают улучшить когнитивные функции — это витамины группы B, включая B12, B6 и ниацин. Регулярное потребление курицы обеспечивает организм необходимыми нутриентами для поддержания нервной системы.
Поляков отметил, что в индейке содержится намного больше железа и цинка, чем в курице. Регулярное потребление индейки является эффективным способом поддержания иммунитета и профилактики нехватки жизненно важных микроэлементов.
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