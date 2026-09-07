Врач рассказала о скрытой угрозе для сердца у молодых людей

Заболевания сердечно-сосудистой системы в последние годы заметно помолодели, рассказала невролог, главный врач ГКБ №2 Наталья Шиндряева. О скрытых угрозах для сердца у молодых и активных людей она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».Врач рассказала, что в последние годы у внешне здоровых, успешных и активных людей в возрасте 30-40 лет все чаще внезапно выявляются серьезные заболевания сердца и сосудов. «Главное коварство сосудистого механизма старения заключается в том, что он развивается абсолютно бессимптомно. Человек может чувствовать себя отлично, заниматься спортом и при этом не подозревать, что его артерии изнашиваются изнутри», — отметила Шиндряева.По ее словам, классическая ошибка заключается в том, что при оценке состояния сердечно-сосудистой системы люди полагаются исключительно на стандартный анализ на общий холестерин. Этот показатель важен, но он далеко не всегда дает полную и объективную картину реальных рисков, подчеркнула доктор. Чтобы вовремя обнаружить угрозу, современная кардиология использует принципиально новые диагностические маркеры.Для глубокой оценки состояния сосудов Шиндряева посоветовала не ограничиваться только анализом уровня холестерина в крови. По ее словам, оценить скрытые факторы риска можно с помощью проверки уровня гомоцистеина и липопротеина А и ультразвукового исследования сосудов шеи (УЗИ БЦА). Также будет полезно сдать анализ на уровень NT-proBNP — этот сверхчувствительный маркер отражает скрытую перегрузку и растяжение сердечной мышцы, позволяя диагностировать риски на доклинической стадии, добавила врач.

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