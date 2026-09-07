Невролог объяснила пользу музыки во время тренировки
«Ритмичная, энергичная музыка тонизирует, бодрит, несколько укоряет сердцебиение, готовя организм к нагрузке. Таким образом, для работы и занятий спортом следует выбирать именно такие мелодии», — говорит эксперт.
Многие спортивные тренеры используют музыку в своей работе. Музыка воздействует на восприятие усталости через отвлечение внимания от внутренних сигналов тела. Мозг, занятый обработкой звуковой информации, позже регистрирует болевые ощущения и чувство тяжести в мышцах, что позволяет продлить высокоинтенсивный отрезок работы или отодвинуть момент наступления отказа.
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