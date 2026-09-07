Названо необходимое для формирования привычки время

Психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова в беседе с KP.RU назвала время, необходимое для формирования привычки.Она указала, что распространенное убеждение о том, что привычка формируется за 21 день, является мифом, он появился в прошлом веке благодаря наблюдениям пластического хирурга Максвелла Мальца, который считал, что для привыкания к изменениям во внешности пациентам требуется около трех недель.Современные исследования показывают другую картину, отметила эксперт. Так, британские ученые называют срок формирования привычки в среднем 66 дней, однако все зависит от сложности действия, регулярности повторений для доведения до автоматизма, а также от образа жизни человека.Орехова пояснила, что, например, выпивать стакан воды после завтрака проще, чем начать тренироваться несколько раз в неделю или изменить режим питания. К тому же, многие бросают изменения в тот момент, когда они только начинают формироваться, не достигнув результата и разочаровавшись.Больше значение имеет среда, в которой живет человек, добавила психолог. Так, если на кухне стоит коробка печенья, вероятность съесть сладкое возрастает, если кроссовки спрятаны глубоко в шкафу, меньше шансов выйти на тренировку. Это работает и по обратному принципу, уточнила специалист.«Дисциплинированные люди далеко не всегда обладают исключительной силой характера. Очень часто они просто организовали свою жизнь так, чтобы полезное решение принимать было легче, а вредное — сложнее», — отметила Орехова.

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