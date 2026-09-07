Нутрициолог Строков рассказал как правильно принимать добавки и витамины

Вы можете принимать витамины каждый день, но знаете ли вы, что время их приема может иметь решающее значение? Нутрициолог объяснил, что вам нужно знать о витаминах.Прием витаминных добавок становится все более популярным, и многие люди стремятся восстановить дисбаланс или улучшить общее состояние здоровья.Например, в осенние и зимние месяцы, когда воздействие солнечного света ограничено, может быть полезным прием добавок витамина D. Кроме того, пожилым людям, вегетарианцам и веганам может потребоваться добавка витамина B-12 для поддержания оптимального уровня.Однако оказывается, что многие из нас могут принимать витамины неправильно. По словам нутрициолога, время играет решающую роль в максимизации пользы от этих добавок. Вместо того, чтобы принимать их все за один раз, лучше распределить их в течение дня.«Многие люди принимают все свои добавки утром или вечером за один раз, но есть некоторые, которые можно было бы принимать в оптимальное время в течение дня», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Итак, когда лучше всего принимать определенные витамины, чтобы обеспечить максимальную эффективность?«Витамины группы В лучше всего принимать утром, так как они стимулируют и помогают увеличить энергию».Что касается витамина С, который является водорастворимым, Строков говорит, что рекомендуется разделить дозу и принимать ее в течение дня. Любой избыток витамина С выводится с мочой, поэтому распределение потребления может быть более полезным.«Витамин D лучше всего принимать в середине дня, так как в это время вы естественным образом вырабатываете витамин D на солнце».Для улучшения сна магний лучше всего принимать на ночь. Магний также необходим для выработки витамина D, поэтому включение его в ваш рацион может быть полезным, если вы подвергались безопасному воздействию солнца.

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