Стало известно, кому точно нельзя энергетики

Врач-кардиолог Кристина Вульф рассказала, людям с какими диагнозами категорически не рекомендуется употреблять энергетики«Энергетики противопоказаны пациентам с аритмиями, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. У них употребление стимуляторов резко повышает риск нарушений сердечного ритма», – рассказала врач «Газете.ру».Она отметила, что энергетики способны вызвать смертельно опасные аритмии у спортсменов, а в сочетании с алкоголем приводят к самым печальным последствиям.

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