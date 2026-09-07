Дерматолог Гольдин рассказал о том, как часто мы должны принимать душ
В то время как некоторые люди могут думать, что лучше всего принимать душ один или два раза в день, другие считают, что только один раз в день является правильным количеством. Однако дерматологи считают, что мы должны принимать душ только два или три раза в неделю. Как часто, по вашему мнению, вы должны принимать душ в неделю, по мнению дерматологов?
«Консенсус — два-три раза в неделю, но это зависит от человека. Конечно, это зависит от человека, вашего образа жизни, продолжительности вашей кожи, вашего возраста, а также уровня вашей активности», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.
Дерматолог утверждает, что слишком частое принятие душа может привести к проблемам с кожей, таким как сухость кожи и экзема.
Чрезмерная очистка тела может сделать вашу кожу более сухой, чем если бы вы принимали душ реже.
«Это не угроза общественному здравоохранению. Однако ежедневный душ не улучшает ваше здоровье, может вызвать проблемы с кожей или другие проблемы со здоровьем — и, что важно, они тратят много воды».
Кроме того, масла, духи и другие добавки в шампунях, кондиционерах и мылах могут вызвать собственные проблемы, такие как аллергические реакции (не говоря уже об их стоимости).
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