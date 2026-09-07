Россиян предостерегли от лечения похмелья методом «клин клином»

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему не стоит избавляться от утреннего похмелья при помощи алкоголя.Врач заявила, что у человека, которому требуется рюмка спиртного, чтобы почувствовать себя лучше, уже начала формироваться зависимость. При этом, по ее словам, с точки зрения фармакологии мнимое облегчение похмелья после употребления алкоголя вполне объяснимо.Нарколог рассказала, что к утру этанол выводится из крови, а нервная система все еще остается в состоянии перевозбуждения. Это проявляется дрожью рук, тревогой и сердцебиением. Новая рюмка спиртного гасит возбуждение и возвращает организм в привычную среду.Однако доктор подчеркнула: опохмел — это не лечение, а отсрочка. «Утренняя доза алкоголя не снимает похмелье, а лишь продлевает состояние опьянения. Кроме того, после опохмела многим людям вечером требуется добавка спиртного. Наутро ему снова плохо — и человек незаметно для себя оказывается в запое. Именно так они и начинаются: не с намерения, а с попытки почувствовать себя лучше», — предупредила нарколог.

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