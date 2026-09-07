Назван идеальный продукт для диеты

Тыквенный сок может стать полезным дополнением к рациону благодаря низкой калорийности, высокому содержанию воды и наличию ряда витаминов и минералов. Продукт отлично подойдет и для диетического питания, передает RT со ссылкой на специалистов Роскачества.Особое внимание эксперты обращают на бета-каротин и лютеин. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, а бета-каротин является предшественником витамина А, который необходим для поддержания здоровья кожи и зрения, добавили собеседники.По их оценке, содержащиеся в тыкве пищевые волокна способствуют нормальной работе пищеварительной системы и помогают дольше сохранять чувство сытости. Благодаря этому напиток с мякотью может быть полезен тем, кто следит за рационом и контролирует вес.Кроме того, как уточнили в Роскачестве, тыква является источником калия и других питательных веществ, важных для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. При этом специалисты напоминают, что тыквенный сок подходит не всем, поскольку его употребление может быть нежелательно при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и диарее.

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