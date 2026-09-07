Россиянам раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья

В Роскачестве раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья. Там отметили в беседе с RT, что корень снижает холестерин и нормализует давление, а также обладает рядом других полезных свойств, причем, как в свежем, так и в маринованном виде.Специалисты сообщили, что имбирь стимулирует выработку пищевых ферментов, снижает ощущение тяжести. Активные компоненты, такие как гингеролы и шогаолы, подавляют газообразование и обладают противорвотным действием.Также имбирь способствует ускорению обмена веществ, а регулярное употребление продукта способствует снижению «плохого» холестерина и артериального давления за счет расширения сосудов и улучшения кровообращения.Однако маринованный имбирь содержит уксус, сахар и соль, поэтому он не рекомендован при язве, гастрите, гипотонии и серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях.

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