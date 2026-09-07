Дерматолог Гольдин: вот почему нельзя прикасаться к шелушащейся коже после загара

Шелушение кожи является признаком того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток, и, по мнению экспертов, его следует оставить в покое.Существует распространенное заблуждение, что шелушение загара превращается в загар. Но если начать пилить солнечные ожоги до полного заживления, это может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.Шелушение кожи может происходить в результате солнечных ожогов первой и второй степени. Солнечный ожог — это тип ожога, вызванный в основном ультрафиолетовым излучением солнца.Солнечные ожоги первой степени могут быть красными и болезненными на ощупь, но поражают только эпидермис, самый внешний слой кожи. Эти солнечные ожоги сильно краснеют, кожа опухает и появляются волдыри.При обоих этих ожогах кожа может начать шелушиться, обычно примерно через три дня после того, как вы их получили, и это признак того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток.«Вы даже должны избегать активного отшелушивания во время процесса заживления. Позвольте омертвевшей коже отслаиваться с вашего тела самостоятельно, сохраняйте ее прохладной и увлажненной с помощью успокаивающего геля алоэ вера. Отшелушивание обычно прекращается, когда ожог заживает — около семи дней для ожогов легкой и средней степени тяжести», - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.Шелушение солнечных ожогов до того, как ваша кожа полностью заживет, не только подвергает вас риску заражения из-за воздействия микробов, но также повышает вероятность развития неровного тона кожи, рубцов и болезненных волдырей.Хотя многие люди ошибочно полагают, что шелушащиеся солнечные ожоги превращаются в загар, на самом деле все наоборот.

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