Врач развенчал миф о «пищевой мигрени»: шоколад и сыр оказались ни при чем — дело в другом

Врач-невролог Александр Ткачёв опроверг распространённое убеждение о существовании отдельной формы головной боли, вызываемой продуктами. По его словам, еда может лишь снижать порог чувствительности, но настоящая причина приступа кроется в сочетании нескольких факторов, а не в конкретном блюде.Основатель сети клиник, невролог Александр Ткачёв, объяснил, почему пациенты часто ошибочно связывают свои мигренозные приступы с определённой пищей.Специалист в беседе с RT подчеркнул, что отдельного диагноза «пищевая мигрень» в медицине не существует. По характеру боли, сопутствующей тошноте и реакции на свет такой приступ ничем не отличается от классического. Единственное отличие — повторяющаяся временная связь между употреблением продукта и началом головной боли, однако даже эта связь не доказывает причинно-следственную зависимость.Врач привёл типичный пример: человек не высыпается, испытывает стресс, пропускает обед, выпивает несколько чашек кофе, а вечером — бокал вина. Возникает мигрень, и виноватым назначают последний напиток, хотя без недосыпа и голода он, вероятно, не вызвал бы приступа. Особое внимание Ткачёв уделил шоколаду — одному из самых известных «провокаторов». За несколько часов или даже день до боли у человека может начаться продромальная фаза, когда меняются настроение и аппетит, появляется тяга к сладкому. Шоколад съедается, затем наступает боль, но на самом деле желание его съесть могло быть первым симптомом мигрени, а не её причиной.Аналогичная ситуация с выдержанными сырами, содержащими тирамин, который долго считали главным провокатором. Однако большинство исследований не подтвердили устойчивую связь между этими продуктами и приступами. Кофе, по словам невролога, действует двойственно: небольшое количество кофеина может уменьшать боль и усиливать действие обезболивающих, тогда как избыток, резкие колебания в потреблении или внезапный отказ после ежедневного употребления способны спровоцировать головную боль. Алкоголь, особенно красное вино, действительно часто фигурирует в жалобах пациентов, но реакция на него сугубо индивидуальна и зависит от дозы, уровня гидратации и режима сна.В перечни предполагаемых триггеров нередко включают колбасы с нитритами, усилители вкуса, искусственные подсластители, цитрусовые и ферментированные продукты. Однако Ткачёв отметил, что большая часть этих списков составлена на основе субъективных рассказов, а качественные исследования дают неоднозначные результаты. Гораздо более значимыми факторами, по мнению врача, являются нерегулярное питание, длительные перерывы между приёмами пищи и недостаток жидкости — они нередко перевешивают влияние конкретного сорта сыра или шоколада.

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